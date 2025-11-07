秋田朝日放送 複数の部員に対し体罰や暴言があったとして秋田県立雄物川高校男子バレーボール部の監督を務めていた宇佐美大輔教諭（４６）が７日付けで懲戒免職処分となりました。 秋田県教育委員会によりますと、雄物川高校バレーボール部の元監督宇佐美大輔教諭は、おととし２０２３年４月から今年２０２５年９月にかけてバレーボール部に所属する複数の部員に対し平手や拳、靴でた