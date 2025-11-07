ロッテ監督を退任した吉井理人氏（60）が、近鉄時代のチームメートでもある阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。ロッテはフロント主導で一貫した方針を持つべきと提言した。ロッテは吉井政権下では導入していた心理カウンセラーをサブロー政権下では廃止の方向だという。吉井氏は「これはちょっと言いづらいんですけど…」と遠慮しながらも切り出した。ロッテ監督を3年間務めた上で感じたこととし、「