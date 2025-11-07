インドネシアの首都ジャカルタで7日、高校の敷地内にあるイスラム教の礼拝堂で複数回の爆発があり、生徒ら54人がけがをしました。地元警察は、この爆発に関与したとして、容疑者1人を逮捕しています。7日、ジャカルタの高校内にあるイスラム教の礼拝堂で複数の爆発が起きました。地元警察によりますと、生徒や教師ら合わせて54人がけがをし、病院に搬送されました。また、現場からは銃器などが押収されたということです。地元警察