◇男子ゴルフツアーACN選手権第2日（2025年11月7日兵庫県三木GC＝7004ヤード、パー71）8位で出た杉浦悠太が1イーグル、5バーディー、1ボギーの65で回り通算10アンダーで首位に立った。今平周吾と堀川未来夢が2打差2位。通算7アンダーとした蝉川泰果が4位。賞金レース首位の生源寺龍憲ら8人が6アンダーの5位につけた。アマチュアの小林匠は首位から13位に後退。イーブンパーまでの61人が決勝ラウンドに進み、9月にプロ