赤間国家公安委員長は男性記者に対して「クマみたいだね」と発言したことについて、7日の衆議院予算委員会で「不適切だった」として発言を撤回しました。立憲民主党池田真紀 衆院議員「男性記者に『クマみたいだね』っておっしゃったそうですが事実ですか」赤間二郎 国家公安委員長「体躯であるとか、雰囲気、アピアランス（=外見）をもってそう表現したことは、大変、不適切だったというふうに理解して大変申し訳ない