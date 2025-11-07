ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『GLOBAL HALLOWEEN PARTY 2025 #イチナナ映えハロ』が10月31日、都内で開催された。き-ぽん○“Global No.1ライバー”の称号を勝ち取ったのはき-ぽん「17LIVE」のハロウィンイベントは今年で8回目となり、日本から45名、台湾・香港からそれぞれ9名のライバーが参加。“Global No.1ライバー”の栄冠を目指し、チーム戦、地域別、Globalバトルなどの総合得点で順位を競った。そ