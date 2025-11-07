宮崎県沖の日向灘で今月16日から機雷を使った日米共同訓練が行われることになりました。 防衛省によりますと、日向灘での日米共同訓練は今月16日から26日までで、海上自衛隊からおよそ1000人、アメリカ海軍からおよそ50人が参加します。 海上自衛隊の掃海母艦や艦艇あわせて17隻、アメリカ海軍の掃海ヘリコプター2機が訓練する予定です。 訓練海域は宮崎県の日南市沖で、訓練用の機雷を海に設置し、掃海艇や掃海ヘリコ