ローソンは、11月11日より全国のローソン店舗(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)にて、ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「エンジェルブルー」のローソンオリジナルグッズを販売する。ラインナップは、描き起こしイラストを使った「フェイスマスコットキーホルダー」(各1,650円)、「ラメアクリルキーホルダー」、「バンスクリップ」。※コミック棚にて販売します。○