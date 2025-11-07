立冬のきょう、あいの風とやま鉄道では雪のシーズンに備えて除雪車の試運転が行われました。あいの風とやま鉄道は雪を線路から押し出す「ラッセル車」と雪をかき出す「ロータリー車」の両方の機能を備えた除雪車を2台所有しています。きょうは東富山駅付近で雪を払うウイングや雪をかき出すフランジャーが正常に動くか点検し、異常はなかったということです。この車両は線路の積雪予想が20センチ以上とな