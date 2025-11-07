ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースのベッツ、キケ・ヘルナンデス、カーショー、スミスらがベッツがホスト役を務めるポッドキャスト「ＯＮＢＡＳＥ」に出演し、ＷＳの反省を口にしている。有利が伝えられる中でブルージェイズ打線に圧倒され、先に王手をかけられる展開。山本由伸のフル回転と一発攻勢で何とか第７戦を制した。「彼らの打撃は我々よりよかった。我々はチームのことを考えていただけだ。勢いづくこともな