先月のプロ野球のドラフト会議で神村学園からは2人の選手が指名を受けました。 7日、球団関係者が指名のあいさつに訪れました。 7日午後、神村学園を訪れたのは阪神タイガースのスカウト担当者ら3人です。 （阪神タイガース 畑山俊二統括スカウト）「タイガースの次世代の中心投手となってくれることを期待してるのでがんばってください」 阪神から4位で指名された早瀬朔投手は兵庫県出身で、185センチの