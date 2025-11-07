これが買えない！【キャリア４戦以上】 ３着以内30頭中28頭がキャリア３戦以内で、新馬勝ち直後で好走する馬も多く見られる。 このレースではキャリアの有無はそれほど重要ではないようで、キャリア４戦以上は［0・0・1・22］と苦戦必至。 京王杯２歳Ｓ過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』