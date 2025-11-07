世界的な抹茶ブームで、緑茶の海外輸出が好調です。県内の港からの緑茶の輸出が、今年は過去最高となる見通しであることが分かりました。 鹿児島税関支署によりますと、今年1月から6月までの半年間に県内から輸出された緑茶は127トンで、輸出額は1億5200万円でした。 輸出額のうち、抹茶などの粉末は7800万円で、韓国向けを中心に去年1年間の2倍に伸びています。県内の緑茶の輸出量と金額は2021年が過去最高で、税関支署は