俳優の井川遥さん（49）が2025年10月30日、自身のインスタグラムを更新し、ロングドレス姿を披露した。「完成披露試写会、ありがとうございました」井川さんは、「映画『平場の月』完成披露試写会、ありがとうございました」と感謝の気持ちを添えて、デコルテがあらわなドレス姿や全身ショットを投稿。「想いが詰まった作品がいよいよ公開を迎えます」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブラックのロングドレスを