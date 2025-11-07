高岡市に本店がある富山銀行の中間決算は単体で、3期ぶりの増収増益となりました。富山銀行の中間決算は単体で、経常収益が52億2800万円と前の年の同じ時期と比べて41パーセント増えました。株式の売却による収益の増加が要因です。一方、コア業務純益は、人件費の増加などにより前の年よりおよそ20パーセント減少しました。経常利益は9億7300万円、中間純利益は6億2700万円でともに増益となりました。破綻した企業へ