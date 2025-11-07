秋田朝日放送 クマ被害への新たな対応策として、警察官によるライフル銃での駆除が１３日から可能になります。北秋田警察署で７日、猟友会が講師となり警察官がクマへの対応や特性について学ぶ講習会がありました。 ６日、国家公安委員会で警察のライフル銃によるクマの駆除が可能になる規則の一部改正が決裁され、１３日に施行されます。 秋田県警には６日、警察庁から県外の機動隊の銃器対策部隊員が派遣されています。