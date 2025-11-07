銅陵市の工房で、鋳造後の銅工芸製品を磨く鄭東平さん。（１０月２７日撮影、銅陵＝新華社配信／儲著伝）【新華社銅陵11月7日】青銅の鋳造には、「ロストワックス鋳造法」と呼ばれる古来の技法がある。中国安徽省銅陵市をはじめとする古くから冶金や鋳造が盛んな地域で受け継がれ、数千年にわたり職人たちに伝えられ、今も青銅の鋳造に広く用いられている。この伝統技術は、同省の第3次無形文化遺産保護リストに登録されている