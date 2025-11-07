富山第一銀行は、きょう今年度の中間決算を発表しました。経常利益は前の年度に比べて減少しましたが、本業の儲けを示すコア業務純益は増加し、4年連続で過去最高を更新しました。富山第一銀行の中間決算は単体で、売り上げにあたる経常収益が211億9200万円、経常利益が95億4800万円でともに前の年度を下回りました。前年度は多額の株式売却を計上していて、その反動による減収減益です。一方、本業の儲けを示すコア業務純益は59億