KAT-TUNのラストコンサート『Break the KAT-TUN』が11月8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで予定されている。グループ活動は2025年3月末をもって幕を下ろし、亀梨和也は事務所を退所して独立。上田竜也と中丸雄一は、個人として事務所での活動を継続している。そんな3人がこの日のために再び集結し、ラストコンサートを開催するのだ。 （関連：【映像】KAT-TUN、ラストコンサート『Break the KAT-TUN』