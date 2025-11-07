ドル買いの動き、米政府機関閉鎖の影響あるか＝ロンドン為替 米ＦＯＭＣ以降は、根強いドル買いの動きがみられている。ここにきてその他の材料も取り上げられてきているもよう。それは米政府機関閉鎖の影響だ。閉鎖以降、ＳＯＦＲ（翌日物金利）が上昇傾向を示している。これは銀行の借入コストが上昇していることを示している。銀行が資金不足に直面している可能性が指摘されている。財務省一般勘定（ＴＧＡ）が資金を吸い上