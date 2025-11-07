日本高野連は７日、大阪市内で、今夏甲子園の運営委員会を行い、暑さ対策に関する結果報告を行った。全４９代表校に運営に関するアンケート調査を実施し、５回終了時に設けられる「クーリングタイム」について、８４％が暑さ対策として「効果があった」と回答した。昨年より２％上昇。「体と精神を休められた」や「着替えの時間としてありがたかった」といった意見があった。また、今大会は、過去２大会の出場校の声を参考に