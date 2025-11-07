中日の土田龍空内野手が７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、２２０万円減の年俸１３００万円でサインした（金額は推定）。５年目の今季は、開幕を２軍で迎えた。４月と７月に１軍昇格するも、２０試合で打率１割３分７厘（５１打数７安打）と苦戦。８月１８日に抹消されてからは、２軍調整が続いていた。「本当にラストチャンス。シーズン終盤には、２軍だったけど、いい感覚をつかめた。（今季の）この