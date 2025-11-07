堂々とした姿が魅力の秋田犬、国の天然記念物にも指定されています。全国から集まる秋田犬が、姿の美しさなどを競う催しがあさって富山市で開かれます。県内から出場する秋田犬と飼い主たちの挑戦をお伝えします。威風堂々とした姿の秋田犬。じっと前を見つめ、動きません。日曜日に行われる展覧会の練習をしているのです。本番1週間前の今月2日。富山空港スポーツ緑地には県内に住む秋田犬16匹が集まっていました。「今審査