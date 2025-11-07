報知新聞社ゴールデンスピリット賞事務局は7日、第26回ゴールデンスピリット賞に阪神・近本光司外野手（30）が選ばれたことを発表した。受賞理由として「近本選手は、入団2年目の2020年から甲子園球場の年間予約席を購入し、地元・兵庫県淡路市在住者を年間240人招待する“近本シート”を継続実施している（21年はコロナのため中止）。オフには淡路島や自主トレ先の鹿児島・沖永良部島の子どもたちを対象にした野球教室や学校