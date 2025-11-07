高市早苗首相は7日の衆院予算委員会で、近く東京・赤坂の衆院議員宿舎から官邸横の公邸に引っ越す考えを示した。南アフリカで今月下旬に予定する20カ国・地域（G20）首脳会議など「一連の日程が落ち着いた後にしたい」と述べた。立憲民主党の黒岩宇洋氏は、危機管理の観点から一刻も早く公邸に入るべきだと提案。首相は「女性の場合、洋服やアクセサリーなどいろいろなものをセットした上で引っ越す。今は荷造りの暇どころか、