7日は二十四節気の一つ「立冬」です。広島市の縮景園では冬に備え、ソテツに「こも」を巻く作業が行われました。寒さに弱いソテツを霜や雪から守ります。■見に来た人「職人さんの手際のよさ、とてもいいところを見させてもらった。」「こも」は、来年3月下旬に取り外す予定です。