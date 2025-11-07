高市首相は７日、衆院予算委員会に備えた勉強会を午前３時頃から首相公邸で行った。歴代首相も早朝から勉強会は行ってきたものの、異例となる開始時間の早さに、首相の睡眠不足やスタッフらの負担を気遣う声が相次いだ。首相はこの日、東京・赤坂の衆院議員宿舎を午前３時１分に出発した。公邸では首相秘書官と約３時間半にわたり、用意された答弁書に手を入れたという。予算委では立憲民主党の中島克仁氏が「睡眠時間が足り