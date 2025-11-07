11月5日に発表された全国の魅力的な温泉地を選ぶ“温泉総選挙”。その「おもてなし」部門で岩室温泉が全国1位となり2連覇を達成しました。施設別でも、岩室温泉の旅館が全国3位に輝くなど、全国に注目されたその「おもてなし」。その背景には何があるのでしょうか。新潟市西蒲区にある県内有数の温泉地・岩室温泉。〈高島屋高島基子女将〉「こちらが露天風呂黒湯でこざいます。源泉かけ流しになっています」硫黄と鉄が結合した「