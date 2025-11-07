子どもを「真ん中」に支え合う社会の実現を目指して、東広島市でイベントが開かれました。東広島市は子どもや若者が幸せに暮らせるよう、地域のみんなで支え合う「東広島市こども計画」を策定しています。子どもの視点に立った社会について市民と一緒に考えようとシンポジウムを開きました。仕事と子育ての両立がテーマのトークショーには2児の母でもあるお笑いタレントのキンタロー。さんが登場。「子育