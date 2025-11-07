あさって（9日）開催される「おかやまマラソン」で、ランナーに渡すプログラムの袋づめやテレビの中継に向けた準備が進んでいます。 【写真を見る】【おかやまマラソン】いよいよ9日本番ランナーの受け付け準備などにボランティアも大忙し中継の準備も【岡山】 シゲトーアリーナ岡山には、ボランティア約200人が集まりました。 あす（8日）の受付の時にランナーに渡す大会プログラムなどを袋