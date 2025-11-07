11月6日、フジテレビの大型音楽特番『FNS歌謡祭 冬』が12月3日と10日の2週連続で放送されることが発表された。司会は相葉雅紀と、フジテレビの井上清華アナウンサーが務める。「『FNS歌謡祭』は1974年スタートの長寿番組です。例年、12月に放送されています。さらに、春や夏にも派生版の特番が組まれてきましたが、2025年4月9日に放送が予定されていた『FNS歌謡祭春』は、中居正広さんと元フジテレビ女性アナウンサーのトラブル