BEB5沖縄瀬良垣(ベブ) by 星野リゾートでは、2025年12月1日(月)から25日(木)まで、沖縄名物ゴーヤーをテーマに、ホテル全体を“ゴーヤージェニック”な空間にアレンジする「BEBゴーヤークリスマス」を開催。パブリックスペース「TAMARIBA」が、高さ約2.5メートルの巨大ゴーヤーツリーを中心とする沖縄らしいクリスマス空間に彩られる。期間中には1日1室限定の「ゴーヤールーム」もクリスマス仕様に変身。旅先でのクリスマス気分を