TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分からMBS／TBS系28局“スーパーアニメイズム TURBO”枠にて全国同時放送されることが決定。禪院直哉役として遊佐浩二の参加が発表され、あわせて特別映像とティザービジュアルが公開された。 参考：『呪術廻戦』劇場版公開記念特番公開虎杖と乙骨の「死滅回游」までの成長を振り返る 集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年