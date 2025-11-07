自動車メーカーのマツダが今年4月から9月の決算を発表しました。トランプ関税の影響などで中間決算としては、5年ぶりの赤字となりました。■マツダジェフリー・エイチ・ガイトン専務執行役員兼CFO「上期は赤字の決算となり、大変深刻に受け止めている。」マツダの上半期の売り上げは、約2兆2385億円で、前の年と比べて6.5パーセント減りました。本業のもうけを示す営業損益は、約539億円の赤字です。中