Image: Gizmodo US スマートグラスにカメラがついていることへ抵抗を感じる人には朗報かも。スタートアップ企業、Even Realitiesが新たなスマートグラス「G2」を発表するようです。こちらのデバイスは、MetaのRay-Banグラスとは異なり、カメラやスピーカーは搭載されないかもしれません。スマートグラス「Even G1」を手がけたEven Realities。同社は、来週に新モデルを発表する準備を進めて