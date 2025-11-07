多くの親の悩み「うちの子、ゲームやりすぎ」。でも、それに対して「ゲーム禁止」「1日1時間まで」と制限してしまうと、子どもの心に悪影響が出るかもしれないと、TikTok330万回再生の子育てコーチ・谷原由美さんは指摘します。新刊『子どもの心に「自信のタネ」をまく方法』（青春出版社刊）から、どうすれば子どもが自制心を持つようになるのか、抜粋して紹介します。ゲームはなぜダメなの？「子どもがゲームばかりしている」「