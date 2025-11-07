東京・有明アリーナで開催される『ONE173』のONEアトム級ムエタイ世界王者決定戦に挑む吉成名高（日本／Eiwa Sports Gym）。「初代チャンピオンは永遠に語り継がれるもの」と語る彼の強い決意に迫ったU-NEXT特別ムービー『吉成名高 ONEタイトル戦への軌跡』が、7日よりU-NEXT格闘技YouTubeチャンネルで公開された。【動画】吉成名高、ONEアトム級初代王者へ「タイトル戦への軌跡」公開今年3月にONE参戦を果たし、現在3連勝中の