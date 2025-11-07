７日午後7時すぎ、山口県下関市藤附町で建物火災が発生しました。民家一棟が全焼し、1人の男性の遺体が見つかっています。下関警察署の発表によりますと7日午後7時15分ごろ、下関市藤附町の木造平屋建ての民家から火災が発生しました。消火活動の結果、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、1人の身元不明の男性の遺体が見つかりました。現場は、幡生駅に近い住宅密集地で、火元世帯主は市内後田町に住む無職の女性（91）だと