2025年11月7日、北海道旭川市神居町春志内の国道12号で普通貨物車のタイヤが外れる事故がありました。けが人はいません。7日午後0時半ごろ、走行中の普通貨物車の左後輪が外れ、運転していた50代の男性運転手が110番通報しました。警察によりますと、外れたタイヤはおよそ50メートル先の路上まで転がったということです。 タイヤは先月中旬に男性が自分で交換したということです。男性はタイヤが外れる前に異音があったと