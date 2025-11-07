今年３月、呉基地に新設された「自衛隊海上輸送群」に配備されている輸送艦の訓練航海が７日、報道陣に公開されました。物資を南西諸島などに速やかに運搬する任務を負う、「自衛隊海上輸送群」。この部隊に配備された輸送艦「にほんばれ」の訓練が初めて公開されました。呉港を出発して広島湾へ。沖合では民間の船が行き交います。■乗組員 「左40度の漁船の動き出しに注意」輸送艦「にほんばれ」は全長約80メートル。数百