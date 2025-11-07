バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS)公式X(@BANPRE_PZ)は、11月7日にTVアニメ『忍たま乱太郎』から、「ほわぬい」シリーズの最新弾の登場を発表した。ポストでは登場する委員会ごとのシルエットをチラ見せ。答えは11月13日夕方に公開予定とのこと。