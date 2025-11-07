◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が7日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。女子ショートプログラム（SP）では、今季限りで現役引退を表明している女子で北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（24＝ノエビア）が登場した。冒頭のダブルアクセルは着氷。ただ、その後のコンビネーションジャンプは失敗に終わる