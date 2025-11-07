ユニ・チャームは２０２６年にも、経血を使った子宮頸（けい）がんのリスク検査の事業化に乗り出す。子宮頸部から細胞を採取する子宮頸がん検診は、痛みへの不安や不快感など心理的ハードルが高く、受診率の低さが課題となっている。自宅で気軽に使えるキットを販売し、がんの早期発見や予防につなげることを目指す。サービスは、ゲノム解析を手がける筑波大発の新興企業「アイラック」と共同で提供する。利用者には、ユニ・チ