俳優の鈴木福さん（21）が一日消防署長を務め、ビル火災を想定した放水などの訓練を行いました。東京・新宿区のビルで火災が起きた想定の訓練では、一日消防署長を務めた鈴木福さんが医療系の専門学校生と一緒に初期消火を体験しました。鈴木福さん：都民の一人として、しっかりと意識を持って防災を備えていきたい。東京消防庁は、9日から始まる秋の火災予防運動を前に「消火器を各家庭に備え、日頃から使い方を確認してほしい」