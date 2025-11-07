チームに合流した横浜ＤｅＮＡの加藤１軍バッテリー戦術・育成コーチ（中央）＝７日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの１軍戦術・育成コーチに就任した加藤健氏（４４）が７日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で行われている秋季トレーニングに合流し、「新しい環境でチャレンジができ、ワクワクしている」と期待を口にした。現役時代は１９９９年〜２０１６年まで巨人一筋で、引退後も２０年から今