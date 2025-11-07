（資料写真）バスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の川崎は７日、ネノ・ギンズブルグ監督（６２）の成績不振による契約解除を発表した。後任はアシスタントコーチの勝久ジェフリー氏（４４）が務める。ギンズブルグ氏はクラブを通して「旅は自分が望んでいたよりも早く終わることになってしまいました。どんなに苦しい時でも皆さんのエネルギーが、毎試合を特別なものにしてくれました」などとコメントした。チームは現在２