吉村洋文大阪府知事（50、日本維新の会代表）が7日、府庁での囲み会見で、22日に大阪市の御堂筋で予定される阪神タイガースの優勝パレードについて「忙しいと思うので、ちょっとお誘いするのは控えようかなというふうに思っています」と述べ、熱狂的な阪神ファンとして知られる高市早苗首相（64）の招待を断念することを明らかにした。 【写真】熱狂的阪神ファン！福島瑞穂氏、小池百合子氏らとメガホンを振る高市