フアン・マタはヴィッセル神戸でもプレーした日本でもプレーした元スペイン代表MFフアン・マタは今年9月、オーストラリアのメルボルン・ビクトリーに加入した。欧州の第一線から離れて現役生活を続ける37歳のキャリアに海外メディアが注目している。レアル・マドリードの下部組織出身のマタは2007年に加入したバレンシアで頭角を現し、そこからチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドとプレミアリーグで活躍する選手へと成