中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京11月7日】中国国家外貨管理局が7日発表した10月末時点の外貨準備高は3兆3433億ドル（1ドル＝約153円）で、前月末と比べて47億ドル増加した。同局によると、主要国・地域の金融政策と見通し、マクロ経済データなどの影響で、主要通貨に対するドルの強さを示す「ドル指数」は上昇し、世界の金融資産価格は全体的に上がった。為替レートや資産価格の変動などが総合