ロックバンド・Novelbrightのボーカリストである竹中雄大が、自身の誕生日前日である11月9日午後8時より、YouTubeチャンネルにて生配信を行うことが決定した。【動画】今後に関する重大発表も!?Novelbright・竹中雄大による緊急生配信竹中は、韓国のオーディション番組の日本版『現役歌王JAPAN』で優勝し、日韓の代表がぶつかり合う“日韓歌王戦”でも旋風を巻き起こした。また、これまでにSNSを中心に投稿してきた歌唱動画